Un changelog de 27 páginas de Word es la mejor prueba de lo roto que estaba “Cyberpunk 2077” de lanzamiento  

'Cyberpunk 2077' era uno de los juegos más esperados en 2020. Sin embargo, y tras incontables retrasos, llegó el día de lanzamiento y el juego no era, en absoluto, lo que se podría esperar del estudio polaco que dio vida a la saga 'The Witcher'. 'Cyberpunk 2077' estaba roto en todas las plataformas. No solo había glitches gráficos e inteligencias artificiales con un comportamiento extraño, sino también graves problemas de rendimiento en las consolas de anterior generación e incluso bloqueos que impedían progresar en la historia.