Champú sin gluten de Herbal Essences, la moda para tomarte el pelo

"Es absurdo poner 'sin gluten' en un champú seas o no celíaco. No tiene ningún sentido". La Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) expresa su preocupación porque este tipo de mensajes "lo único que hacen es banalizar la enfermedad". "Realmente quien come sin gluten lo hace porque tiene una patología crónica por la que, cuando lo ingiere, su organismo se daña a sí mismo"