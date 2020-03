La Cerdanya pide evitar desplazamientos "no son unas vacaciones" [CAT]

El Hospital de Cerdanya ha llamado este viernes a evitar desplazamientos y restringir la vida social, para que los puntos de contagio no se extiendan. Su director, Francisco Bonet, se ha mostrado contundente y ha asegurado que "no está bien que gente de Barcelona venga hacia aquí, o gente de Manresa vaya para allá", y advierte que las medidas preventivas para la evolución del coronavirus no se pueden ver por parte de la población "como una oportunidad de hacer vacaciones". Relacionada : www.meneame.net/story/algunos-catalanes-acuden-seg