CentíMetro de Madrid

Nada ,era más igualitario en la capital que· su Metro. Por mucho coche de lujo que aparque en doble fila en las calles más rutilantes del comercio banal, eran los usuarios del Metro los que se miraban de reojo convencidos de que, ellos sí sabían vivir y moverse con calidad en la ciudad. ¿Y ahora esto? Qué tiempos de tanto desamparo nos ha tocado vivir. Va ser verdad que queda suspendida la conquista de nuevos avances para concentrarnos en defender con uñas y dientes lo ya conseguido tras décadas de esfuerzo colectivo.

HeilHynkel #2 HeilHynkel
En breve, en Madrid ...

Destrozo #1 Destrozo
Me acaba de ocurrir una idea distópica digna de Ayuso. Implantar en el metro un pase VIP al estilo parques de atracciones. Pagas más entras antes.
