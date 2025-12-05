El centauro inverso - Cory Doctorow

Extracto de la charla de Cory Doctorow, el autor de Enshittification, en la University of Washington's "Neuroscience, AI and Society:

En la teoría de la automatización, un «centauro» es una persona que recibe ayuda de una máquina. Eres una cabeza humana transportada por un incansable cuerpo de robot. Conducir un coche te convierte en un centauro, y también lo hace usar el autocompletado.

Y, obviamente, un centauro inverso es una cabeza de máquina sobre un cuerpo humano, una persona que sirve como un apéndice de carne blanda para una máquina indiferente.

Como un repartidor de Amazon, que se sienta en una cabina rodeado de cámaras de IA que monitorean sus ojos y le quitan puntos si mira en una dirección prohibida, y monitorean su boca porque no se permite cantar en el trabajo, y lo delatan con el jefe si no cumple la cuota.

El conductor está en esa furgoneta porque la furgoneta no puede conducirse sola y no puede llevar un paquete desde la acera hasta tu porche. El conductor es un periférico para una furgoneta, y la furgoneta conduce al conductor, a una velocidad sobrehumana, exigiendo una resistencia sobrehumana. Pero el conductor es humano, así que la furgoneta no solo usa al conductor. La furgoneta agota al conductor.

La promesa de la IA —la promesa que las empresas de IA hacen a los inversores— es que habrá IAs que podrán hacer tu trabajo, y cuando tu jefe te despida y te reemplace con una IA, se quedará con la mitad de tu sueldo para él y le dará la otra mitad a la empresa de IA. Eso es todo.

Esa es la historia de crecimiento de 13 billones de dólares que cuenta Morgan Stanley. Es por eso que los grandes inversores e institucionales están dando a las empresas de IA cientos de miles de millones de dólares. Y como ellos se están lanzando de cabeza, la gente común también está siendo arrastrada, arriesgando sus ahorros para la jubilación y la seguridad financiera de su familia.

Nadie está invirtiendo cientos de miles de millones en empresas de IA porque piensen que la IA hará la radiología más cara, ni siquiera si eso también hace que la radiología sea más precisa. La apuesta del mercado por la IA es que un vendedor de IA visitará al director general del hospital y le hará esta propuesta: «Mire, usted despide a 9 de cada 10 de sus radiólogos, ahorrando 20 millones de dólares al año, nos da a nosotros 10 millones al año, y usted se embolsa 10 millones al año, y el trabajo de los radiólogos restantes será supervisar los diagnósticos que la IA hace a velocidad sobrehumana, y de alguna manera mantenerse alerta mientras lo hacen, a pesar de que la IA suele tener razón, excepto cuando se equivoca catastróficamente.

»Y si la IA no detecta un tumor, será culpa del radiólogo humano, porque él es el "humano en el circuito". Es su firma la que está en el diagnóstico».

Esto es un centauro inverso, y es un tipo específico de centauro inverso: es lo que Dan Davies llama un «sumidero de responsabilidad». El trabajo del radiólogo no es realmente supervisar el trabajo de la IA, es asumir la culpa por los errores de la IA.

La IA no puede hacer tu trabajo, pero un vendedor de IA puede convencer a tu jefe de que te despida y te reemplace con una IA que no puede hacer tu trabajo.

Podrías decir: «Bueno, vale, lo siento por esos radiólogos, y apoyo totalmente que se les dé formación profesional o una renta básica universal o lo que sea. Pero el objetivo de la radiología es combatir el cáncer, no pagar a los radiólogos, así que sé de qué lado estoy».

Los charlatanes de la IA y sus clientes en los despachos de dirección quieren al público de su lado. Quieren forjar una alianza de clases entre los que implementan la IA y las personas que disfrutan de los frutos del trabajo de los centauros inversos. Quieren que nos consideremos enemigos de los trabajadores.

Texto original: pluralistic.net/2025/12/05/pop-that-bubble/