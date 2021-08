18 países han prohibido o cerrado los sitios de torrents. Algunos también han introducido medidas, pero aún no han bloqueado sitios web (Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia). Como no están bloqueando los sitios de torrents, estos no se han calificado como "sitios bloqueados" y, en cambio, se califican como "restringidos".