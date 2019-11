¿Censura Cadena SER sus propios contenidos?

Ayer por la noche (13N), en el programa de Pepa Buen0 Hora 25 (Cadena SER), parece que por fin se atrevieron a llamar al golpe en Bolivia por lo que es... aunque fuesen pasadas las 23:00 horas y en la radio. Y, aun más, invitaron a una periodista boliviana que llegó a contar que tiene documentos que demuestran que USA y la externa derecha latinoamericana idearon planes para acabar con Evo Morales. Planes que empezarían con una falsa acusación de fraude electoral.

Incluso Javier Gallego, del programa Carne Cruda que se emite en la misma emisora, se hizo eco de lo impresionante de la tertulia, que además tenía a uno de sus componentes extrañamente empeñado en desvirtuar los datos que se estaban dando.

Interesado por el contenido, después de escucharlo pensé en menearlo una vez se subiese a los Podcast de la SER. Y me fui a tomar un café para seguir trabajando. Después de un tiempo prudencial he vuelto a la web de la emisora y mi sorpresa ha sido mayúscula, al descubrir que dicho bloque (de 23:00 a 23:30h) no está presente en los podcast que recogen las emisiones pasadas, lo cual es muy extraño porque el resto de días los bloques sí están completos hasta el fin de la emisión.

Teniendo en cuenta que los "medios de comunicación" españoles, incluso en la propia SER, se están resitiendo como jabatos a llamar golpe a lo que evidentemente lo es...

¿Ha censurado Cadena SER a Pepa Bueno y sus propios contenidos?