Los cementerios más raros del mundo

Hay algo místico y a la vez espeluznante en los cementerios. Se han contado tantas historias sobre ellos y los fantasmas asociados con ellos que han desatado una curiosidad persistente; ese enigma relacionado con la muerte y la 'otra vida', despierta las ganas de huronear en nuestra imaginación para los que todavía estamos vivos. Como curiosidad, antes de 1831, Estados Unidos no tenía cementerios. Y no es que los estadounidenses no enterraran a sus muertos, solo que los cementerios grandes y modernos no existían.