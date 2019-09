Catástrofe en el aula: ¿qué le están haciendo las nuevas tecnologías a nuestros hijos?

¿Por qué siempre relacionamos la tecnología con los videojuegos y los aspectos más anodinos de la cultura del ocio? ¿Acaso no puede ser profunda y digna una cultura tecnológica que nos predisponga a salir de la atonía mental y nos permita comportarnos como un país avanzado, capaz de exportar empresas y pensamiento, creatividad y deseo de superación? La tecnología no es sólo gamificación y banalización de la enseñanza: lo que ocurre es que no nos atrevemos a imaginar un futuro viable para nuestra comunidad.