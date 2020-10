Castilla y León, primera comunidad en pedir el confinamiento domiciliario

La Junta de Castilla y León ya ha puesto fecha al confinamiento general de la ciudadanía. El próximo 15 de noviembre. Es decir, dentro de 16 días. Y así se lo ha pedido al gobierno, que es quien tiene la potestad para adoptar esta medida en virtud del modelo de estado de alarma establecido por Pedro Sánchez en el Real Decreto 927/2020. Si para el 15 de noviembre el contagio no sólo no ha crecido, sino que no ha descendido, en Castilla y León, el ejecutivo autonómico entiende que se ha llegado al abismo del confinamiento total de la población.