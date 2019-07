El castigo a un cura de pueblo poco amigo del boato

El párroco leonés Rubén Gallego será trasladado de La Palma por orden del obispo nivariense, contra el que se ha rebelado la Isla. Las prohibiciones para que fuera a correr, al gimnasio, para que llevara pantalón corto cuando hacía deporte y para que no sociabilizara con los parroquianos más allá de los muros de las iglesias donde predicaba la palabra de Dios, no surtieron efecto. El miedo no hizo acto de presencia en el comportamiento de Rubén, que intentó que el Obispo entendiera que “se puede vivir la fe con alegría y diversión”.