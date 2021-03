Casos únicos en urgencias: de una serpiente en una bolsa a tener agujetas

Urgencias siempre sorprende. Aunque la pandemia de Covid-19 haya provocado un impasse de pacientes que llegan al hospital de madrugada con problemas no urgentes, los profesionales sanitarios no se olvidan de los casos más extraños y surrealistas a los que se han enfrentado en una guardia. Un facultativo ha abierto la veda en Twitter. "¿Cuál es el motivo de consulta más raro que habéis tenido en urgencias?", ha preguntado desde su perfil. En menos de 24 horas, más de 200 respuestas confirman todas las sospechas de que "no todo es una urgencia".