El caso del misterioso caminante que ni Internet ha logrado descifrar

Un día de abril de 2017 un tal Ben Bilemy salió andando de un parque al norte de la ciudad de Nueva York. No llevaba móvil, ni documentación, ni tarjetas, ni cartera; solo una mochila, unos vaqueros y un fajo de billetes. Más de un año después, en julio de 2018, otros dos caminantes vieron una tienda amarilla en el parque Big Cypress, al sur de Florida, a 2.000 kilómetros de Nueva York. Dentro estaba el cuerpo de Mostly Harmless, extremadamente delgado y sin signos de violencia. La autopsia no reveló ninguna causa de muerte. “Indeterminada”,