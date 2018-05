Caso Factoo: pagar por ser precario

El caso Factoo atrapa a cientos de trabajadores que facturaron a través de esta cooperativa de facturación y a los que la Seguridad Social reclama ahora miles de euros. A veces es complicado no tener que pagar por trabajar. “Por emitir dos facturas de 900 euros cada una, me piden casi 3.000 euros”, dice alguien que accede a revelar la fórmula del “éxito” pero no su nombre. El secreto está en hacer esos trabajos a través de una cooperativa llamada Factoo, desclasificada como tal por el Ministerio de Empleo el pasado verano tras un informe...