El caso de las clínicas dentales como paradigma del funcionamiento de la sanidad privada [Hilo]

Hilo sobre lo que ha sucedido con la salud dental (privada siempre salvo en casos excepcionales) y su relación con las teorías sobre la alta eficacia de lo privado frente al despilfarro e ineficacia de lo público. A diferencia de otras sanidades privadas, la dental no tiene detrás la red de lo público: "La Sanidad Pública suele servir de paraguas. ¿Que no quieren hacer frente a un tratamiento caro? Derivar. ¿Que no les da la gana? Derivar. ¿Que hacen una chapuza? Derivar. Que haya Sanidad Pública detrás también les permite esos precios...".