Casey Stoney,entrenadora del Manchester United:"¿Cobrar como los hombres? Nosotras tenemos 3000 o 5000 espectadores

Casey Stoney, entrenadora del Manchester United femenino, ha dado su opinión sobre la igualdad salarial que habrá en el fútbol inglés entre jugadores y jugadoras. Stoney dice que no tiene razón de ser ahora, viendo lo que ingresan unos y lo que ingresan unas."Soy realista en términos de igualdad. Te deben pagar lo mismo si obtienes los mismos ingresos, y no es el caso", dice Stoney.La igualdad es positiva, pero hasta que no tengamos más ingresos no debemos empezar a hablar de cobrar lo mismo.A nuestros partidos vienen 3.000 o 5.000 personas