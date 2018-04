Con casco blanco y obscura intención

La Defensa Civil Siria, nombre oficial de la agrupación de los hombres de Casco Blanco, parece no ser más que una plataforma de propaganda para construir una narrativa que mediante vídeos y reportajes falsos incline la balanza contra el régimen Sirio y prepare a la opinión pública internacional para ver con buenos ojos la intervención de la OTAN en el país, bombardearles con democracia. Pero ya no nos creemos nada, ya no sabemos quiénes son los buenos, Ya no confiamos en nadie y eso es lo más peligroso, pues ante la duda quedaremos impasibles.