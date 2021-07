Casado vuelve a malmeter con la lengua catalana y la respuesta de Albert Pla es para enmarcar

El otro día, Pablo Casado volvió a malmeter con la lengua catalana, en la clausura del 16 congreso del PP en las Illes Balears. Durante su discurso afirmó: "No habláis catalán, habláis mallorquín, habláis menorquín, habláis ibicenco, habláis formenterés y esta cultura no es apéndice de nadie, no sois països catalans, sois las grandes islas baleares admiradas en todo el mundo". Un mensaje tan efectista como tramposo. Porque no hay que perder ni una oportunidad de hacer populismo electoral a costa de dividir aunque para ello tengan que contradeci