Casado pide a los suyos que no se relajen y no confundan al PP con Vox y Cs

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido este sábado a los suyos “que no se relajen, que no pueden pensar que tienen tres opciones cuando van a la urna” y que estén convencidos de que su partido es la única alternativa “a un frente popular”. “Si vuelve a poder sumar Pedro Sánchez sumará con los mismos, y si nosotros no somos capaces de capitalizar nuestros votos en el máximo de escaños, será mas difícil llegar a una mayoría alternativa”, ha advertido ante el riesgo de que sus simpatizantes opten el próximo 28 de abril por Ciudadanos o Voz