Casado ha preguntado a Aznar y Rajoy si ocultan algo sobre Bárcenas...

...y han respondido que no le van a contar nada El líder del PP confiesa sentirse “desesperado” porque no conoce lo que ocurrió en el partido en aquellos años y por tanto no puede defenderse. Admite en privado que le faltan “muchísimas claves” de lo que ocurrió en Génova aquellos años. Pero su desesperación ha ido en aumento después de que José María Aznar y Mariano Rajoy se hayan negado a aportarle más información...