El cartel de las fiestas de la Mercè 2021 de Barcelona, obra de Malika Favre

Malika Favre es una prestigiosa ilustradora francesa que vive en Barcelona. Sus ilustraciones han sido portada en The New Yorker, Vogue, o The Parisian. Ahora ha creado el cartel de las fiestas de la Mercè de Barcelona, continuando con su personal e identificable estilo. El cartel está lleno de referencias a Barcelona y la cultura catalana: la Sagrada Familia, el panot de flor, el mosaico hidráulico, el escudo de la ciudad, la sardana...