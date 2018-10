Carta de una trabajadora de Ryanair: las razones que nos llevan a la huelga

Con la crisis los contratos laborales cambiaron, a peor. Somos cuatro tripulantes de cabina en cada vuelo. Cada uno con un contrato diferente. Cobramos diferente y tenemos unas condiciones laborales diferentes aunque hacemos lo mismo. Algunos llevan más de 10 años con contratos temporales renovados cada tres años y sin un salario base. ¿Esto que quiere decir? Si no vuelas, no cobras. ¿Un mes vuelas poco porque no hay vuelos programados? Pues cobras poco. ¿Estás enfermo? No vuelas, no cobras. ¿Quieres mejorar tu contrato? Pues a vender.