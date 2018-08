Carta un de militar retirado: "A propósito de la carta de desagravio"

Yo también soy un militar retirado. Y si no me sorprende la carta que, ya van más de 600, altos mandos militares retirados han firmado en pretendido desagravio a la figura “militar” del general Franco es porque, desgraciadamente, he tenido que vivir el ambiente irrespirable de los cuartos de banderas y de las cámaras de oficiales durante mucho tiempo.-- Sin entrar en más disquisiciones, quiero plantear únicamente dos cuestiones: