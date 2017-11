Carta a la ciudadanía de Ana Garrido Ramos. Ganamos los buenos

Han sido 10 largos años de calvario desde que me negué a firmar las “irregularidades” que me ponían sobre la mesa para estampar mi firma, como técnico del Ayto. del Boadilla del Monte. Por entonces, el alcalde era Arturo González Panero, hoy imputado en la trama Gürtel. [...] Según el Auto emitido por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo: Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente. Contra este auto no cabe recurso alguno. rel: www.meneame.net/story/ser-cazacorruptos-espana-sale-c