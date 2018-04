Carta abierta a Manu Chao

Supongo que usted sabrá qué es la viruela, aquella terrible enfermedad que fue erradicada gracias a la vacunación. No me cabe duda de que también estará familiarizado con los problemas que están sucediendo en Europa en relación al sarampión, a consecuencia de la peligrosísima moda de no vacunar. No hará falta que le recuerde que ese mismo agricultor al que hago referencia, al que usted ha publicitado, es promotor de ese peligroso movimiento antivacunas, ¿verdad?