Carta abierta a los fumadores

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Versión corta:

Sois unos cerdos.

Versión larga:

Tengo una casa de uso turístico en Galicia y aunque tenemos bastantes normas solo hay una que se rompe sistemáticamente: prohibido fumar dentro de la casa y prohibidísimo tirar colillas al monte/finca. Durante los días y semanas previos a que los diferentes grupos de clientes lleguen a la casa recalco 100 veces estas dos prohibiciones y aviso claramente de que la fianza se pierde automáticamente y de forma completa si yo encuentro pruebas irrefutables de que se ha fumado dentro de la casa. Pues lo mas normal es que si hay fumadores en el grupo no tarde ni un solo minuto en encontrar una colilla tirada en el monte, ya no digo en rincones escondidos de la finca sino directamente en las escaleras de entrada a la casa y ya dentro de la casa el pestazo, ceniza en las papeleras, en las escaleras, en el suelo...

El caso es que yo puedo llegar a entender que en medio de una fiesta, a las 3 am y con todo el pedo te la sude la norma y la fianza y lo que tu quieras, lo que me deja super loco es que normalmente la casa me la dejan limpia y recogida pero parece que existe una ceguera selectiva hacia las colillas en el suelo (y chivatos del paquete o la ceniza) eso es lo que me deja loco, que estáis tan acostumbrados a tirar la mierda al suelo que a la hora de recoger ni lo entendéis como basura.

El colmo de los colmos es cuando me pasa que estoy explicando y recalcando esta norma a un fumador en directo y acto seguido a terminarse el cigarro tira la colilla ¡AL RÍO!, me ha pasado varias veces y os juro que por poco no tiro yo al río al susodicho.

Y claro, todos los que vais a comentar nunca lo hacéis, tenéis conciencia medioambiental y lo que queráis pero sinceramente no me lo creo, es un automatismo que tienen el 99% de los fumadores.

Y por otro lado escribo esto después de haber llegado ayer a la casa y en media hora haber recogido 72 colillas (y aun no me he metido al río a por otras 10 que veo desde aquí y que me tienen como a Anger de Inside Out)

PD: Ya se que hay muchos que no lo hacen, ya, ya lo se, pero si hay mas de 1 fumador en el grupo ya os digo yo que el 100% de las veces me he encontrado colillas en el suelo y se ha fumado dentro de la casa, repito: 100% de las veces con mas de un fumador.