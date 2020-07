¿Y qué carrera estudio?

¡Enhorabuena por haber llegado hasta aquí! Desde luego segundo de bachillerato no es un año fácil y mucho menos con las circunstancias excepcionales que hemos vivido estos meses. Quizás muchos estéis en vías de decidir qué carrera queréis estudiar a partir del año que viene, no os preocupéis porque nosotros también teníamos dudas entre varias carreras o qué universidad elegir. Como no hace mucho nosotros estuvimos en vuestro lugar, con vuestros nervios y todas esas dudas, nos apetecía escribir un poco sobre nuestras experiencias personales e in