Carod: "es hora de decir la verdad"

El ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, cree que "es la hora de decir la verdad" y admitir que "con el 47% la unilateralidad no ha funcionado". Carod ha hecho estas declaraciones al programa 8aldia, donde también ha señalado que "nos tiramos a la piscina sin que hubiera agua suficiente".