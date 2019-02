Carmen Maura: "No me creo a la mitad de las actrices que dicen que las han violado"

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

"Que de repente se apunte todo el mundo a decir que las han violado... pues que lo hubieran dicho antes. La verdad es que a la mitad de ellas no me las creo, sinceramente" ha dicho Carmen Maura que en una entrevista ha hablado de feminismo y sostiene que "las chicas que tienen ahora veintipocos son unas antiguas", y que no está a favor de la llamada discriminación positiva: "No necesitamos cuotas, necesitamos que se nos escuche, se nos respete y se nos tenga en cuenta. La discriminación positiva me parece bastante humillante, siendo franca".