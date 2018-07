Carmen Calvo: "Las mujeres no tenemos por qué reconocernos en el masculino de la Constitución"

La vicepresidenta Carmen Calvo dijo ayer en Hora 25 que "Ha llegado el momento de que nuestra Constitución tenga un lenguaje respetuoso a ambos género. Sólo tiene un lenguaje masculino y eso no se corresponde con una democracia desarrollada". Opina, además, que las mujeres "no tenemos por qué reconocernos en el masculino, que además es absoluto en la constitución". "El masculino universal no engloba el femenino, hay que ir cambiando cosas. He pedido por carta a la RAE que nos asesore, aunque si no hay asesoramiento, continuaré con el proceso".