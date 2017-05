Carlos Enrique Bayo y Patricia López aportan un alud de información al Parlament sobre la 'brigada política' de Interior

Cloacas del Estado. El ex-ministro Fernández Díaz dice que es una víctima de quienes le grabaron. ¿Por qué no se investiga, pues, el delito de las grabaciones? preguntan en Comisión de Investigación los periodistas de Público que dieron a conocer la existencia de una policía paralela. Al terminar uno de los diputados me pide el contacto de Patricia López y le pregunto qué le ha parecido. Me dice que pocos comparecientes en Comisión aportan tanta información y de tanta calidad como lo han hecho la Patricia López y Carlos Enrique Bayo este martes