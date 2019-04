Cargaderos en Cantabria - Historia del de Mioño  

Este año me he tomado unas cortas vacaciones en Cantabria, El motivo del viaje era hacer unas visitas de arqueología industrial, el objetivo ver los últimos cargaderos de mineral que sobreviven en sus costas. La minería ha sido durante años una gran riqueza de esta zona y la exportación del mineral se hacía mayoritariamente por vía marítima por lo que existían en la misma un gran número de cargaderos. Tras buscar información únicamente he podido localizar tres de estos cargaderos que hayan sobrevivido de los muchos que había...