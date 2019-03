La cara "tacaña" de Zaplana que revela la UCO

"Cada vez que te llama es para pedirte o meterte en líos". "Me decía a mí que debía el viaje a Londres, porque yo pensaba que me invitaba. A 600 euros la noche, 1.800 el dormir más el avión en primera clase", asegura un amigo del expresidente de la Generalitat. Las intervenciones de las llamadas entre los miembros de la trama Erial evidencian el elevado tren de vida del exministro: "Estoy una noche en Sudáfrica y vuelvo. Y a los dos días me dice que nos volvamos a ir".