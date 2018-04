Contador de personas en tiendas: "Nos presionan para agacharnos"

"Lo más grave no es que burlemos la máquina para remontar el ratio. Lo peor es que mucha gente se agacha y ni siquiera sabe por qué". Los dependientes de múltiples cadenas suelen agacharse cada vez que entran o salen de la tienda para sortear la línea del contador de personas y así no sumar una visita. A diferencia de los sistemas de alarma, este dispositivo pasa desapercibido para los clientes pero no para los trabajadores. No es para menos. La tasa de conversión a menudo está vinculada a su bonus, y si no es al suyo, sí al de su jefe