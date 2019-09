El motivo de que esta cápsula no fuera tripulada es que Roscosmos está retirando del servicio el cohete Soyuz FG para sustituirlo por el Soyuz-2.1a y que, visto lo sucedido con la cápsula de carga Progress M-27 M que resultó destruida en su lanzamiento a causa de unas vibraciones no previstas, antes de certificar las Soyuz tripuladas para ser lanzadas por el Soyuz-2.1a querían comprobar que no se les hubiera escapado ningún detalle