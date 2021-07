El caos del Servicio Andaluz de Empleo: dos de cada tres trabajadores no tienen funciones

Entre las 72 oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se pueden contar con los dedos de una mano las que tienen más de tres funcionarios que pueden gestionar altas, bajas y ofertas de trabajo. Aunque no están solos y tienen otros compañeros, en mismo número o incluso mayor. La pega es que esos compañeros no son funcionarios ni tienen potestades administrativas, por lo que sus funciones están más que limitadas, tasadas y contadas. Por no poder, no pueden ni acceder al programa Hermes, el principal software de intermediación laboral.