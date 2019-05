Canuto, crónica de una lucha

El día de reyes del 2018, justo hace poco más de un año, comenzábamos una lucha con Canuto para que volviera a caminar. Después de tanto tiempo decido contaros “La Odisea” que vivimos en casa, no para recordar los malos momentos, si no para dar un halo de esperanza a aquellos humanos, que por la circunstancia que sean, vean en nuestro caso un poquito de luz. Eso sí, no exentos de mucha fuerza, lucha, constancia, paciencia por nuestra parte y las ganas de vivir de Canuto; el gran protagonista de esta historia.