El canibalismo no es una cura para Covid-19 [ENG]

Algunos de los más ardientes partidarios de Trump hacen extrañas afirmaciones sobre los méritos de comer carne humana. Alex Jones fue un pionero en este campo. "Lo admito", dijo Jones el 1 de mayo. "Me comeré a mis vecinos. No tendré que hacerlo por unos años porque tengo comida y cosas... ...pero estoy literalmente mirando a mis vecinos ahora y diciendo, estoy listo para colgarlos y destriparlos y despellejarlos. Mis hijas no se van a morir de hambre". Me comeré a mis vecinos".