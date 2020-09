Candy Candy

Porque resulta que llegan unos señores muy ricos que pretenden adoptar a Candy y ella se niega para no dejar a Annie. Esta le agradece mucho que respete la promesa y que no la deje sola, pero cuando esa misma pareja decide -ya que Candy no quiere ser adoptada- ofrecerse a adoptar a Annie, esta ya tiene un pie en el coche antes de que terminen de hablar. Vamos, que nos coge la noche, vaya a ser que me pierda la cena, y a Candy ya le han dado mucho por culo.