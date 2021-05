La candidata birmana a Miss Universo denuncia en la gala la represión militar

La candidata de Birmania en Miss Universo, Thuzar Wint Lwin, aprovechó la gala celebrada la noche del domingo en EEUU para denunciar la brutal represión de la junta militar que se alzó con el poder tras un golpe de Estado el pasado 1 de febrero. "Nuestra gente está muriendo y recibiendo disparos de los militares todos los días. Me gustaría pedir a todo el mundo que hable de Birmania. Como Miss Universo Birmania, desde el golpe he hablado de ello todo lo que he podido", dijo en un vídeo enviado para el certamen, celebrado en Florida.