Candela Peña. "Yo respeto a las feminazis pero que nos respeten a todas"  

Candela Peña dice no compartir algunas reivindicaciones del movimiento feminista."Yo respeto todo, a las feminazis también,pero que nos respeten a todas, que cada uno vea lo que quiera ver,el respeto es lo mejor". Sobre la decisión del Gobierno de reservar un 35% de las ayudas para directoras, considera que "hay que contratar a las personas por su talento". Si una directora hace un mojón,pues no le deis dinero sólo porque sea mujer,es lo que yo no entiendo y por eso no quiero participar en ningún rollo de estos del movimiento feminista, remata