Canción del tráiler de The Matrix Resurrections

El primer tráiler oficial de The Matrix Resurrections, la cuarta entrega de The Matrix, ha llegado hoy con una canción titulada White Rabbit interpretada por la formación de rock estadounidense Jefferson Airplane. The Matrix Resurrections se convertirá en uno de los grandes estrenos del año el próximo 22 de diciembre de 2021 y contará con un reparto encabezado por Keanu Reeves en la piel de Neo, mientras que Carrie-Ann Moss también regresará como Trinity.