La canción que batió récords: derrotó a Abba y a John Lennon, y nadie recuerda que era española

Muchos seguro que no lo sabíais. Esta canción del año 1977 se ha convertido en uno de los singles con más ventas de la historia. El duo 'Baccara' compuesto por Mayte Mateos y María Mendiola se trata de dos bailarinas que se conocieron en el ballet de TVE de Alberto Portillo. Y es que ambas, comenzaron su andadura en el año 1976 cuando actuaron por primera vez en una sala de fiestas de Zaragoza. Con 18 millones de copias vendidas, la canción 'Yes Sir, I Can Boogie' ha entrado en el top 10 de las más vendidas de la historia.