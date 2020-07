Cancelar el debate sobre la cancelación

Para algunos, el único debate aceptable sobre la “cultura de la cancelación” es que no existe el debate. El debate es simplemente: ¿Debemos tener este debate? Y la respuesta es: no. ¿Por qué? Porque no existe. Pero incluso aunque aceptemos que no existe una “cultura” de la “cancelación” per se, existen casos preocupantes de individuos que han perdido su empleo y reputación como consecuencia de sus opiniones. Y esto, en una democracia liberal, es algo que siempre debería preocuparnos.