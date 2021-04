El Canal de Suez pedirá 850 millones de euros en compensación por pérdidas debido al bloqueo del Ever Given

La Autoridad del Canal de Suez (SCA, por sus siglas en inglés) de Egipto pedirá más de 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros) en compensación por las pérdidas causadas por el bloqueo del buque portacontenedores 'Ever Given'. Rabie ha precisado que la petición de esta compesación no es solo por las pérdidas económicas por la suspensión de la navegación por seis días, sino que engloba los gastos ocasionados por el proceso de salvamento, como el uso de remolcadores o daños físicos.