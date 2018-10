Campeón de Motocross golpeó brutalmente a su novia por una foto en Instagram  

"Vuelvo a publicar esta foto porque mi ex la eliminó, dijo que las chicas que tienen novio no deberían poner fotos en las que muestren el escote. Le pido a todas las mujeres que tengan el coraje de poner fin a las relaciones violentas como la mía. Todo comenzó con quejas por mis fotos en Instagram y luego por los mensajes que recibí. Un día me agarró el pelo y me dijo que tenía que recordar que yo era la mujer en esa relación", explicó Melissa en su publicación de Instagram.