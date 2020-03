Un camionero: “Voy a dejar de trabajar, no puedo seguir en la carretera tirado como un perro”

“No aguanto más, no puedo asearme, ni tomar un café y mucho menos comer un plato caliente. ¡Mire cómo estamos, que hasta he tenido que hacer mis necesidades debajo del camión! Jose Francisco Díaz Cárceles es un camionero de 47 años de Almería capital, que lleva 10 días “de horror” en la carretera, especialmente los últimos, después de que el Gobierno decretara el estado de alarma. “Debido al cierre de los restaurantes, llevo desde el viernes pasado, día 13, sin comer un plato caliente, y en las gasolineras no nos quieren ni dar un café...