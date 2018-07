Cambio permanente: Introducción a la Permacultura en la finca Caña Dulce  

Nací en Madrid en 1969 en un barrio de clase trabajadora, mis padres eran emigrantes y mi padre venía de una filosofía del esfuerzo sin límite. Andaba buscando y buscando no sabia muy bien qué, no me satisfacía lo que tenía en la ciudad. Tuve la inmensa fortuna de descubrir la Permacultura, y aquello fue tremendamente impactante. Que se pudieran crear asentamientos humanos sostenibles, donde se integraban la vivienda, las energías, los animales, los cultivos, los árboles, los recursos, la sociedad, la educación... Yo dije: ¿Por qué no?