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ADIVICALVA. CALVA PIXELADA. El pixelado demuestra que no hay IA, es una calva real
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#1
Pertinax
No entiendo nada. ¿Qué irrelevancia es esta?
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K
19
#2
Leon_Bocanegra
*
#1
hay un sub llamado adivicalva y yo he subido esta porque me parece interesante,sobre todo la historia que hay detrás de la foto.
No es obligatorio participar.
0
K
16
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2
comentarios)
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