¡Cállate facha! AKA La paradoja de Popper  

Seguimos con el trendy twittero de formas de silenciar discursos que no gustan a la hegemonía cultural de gente que llora por Twitter (los que lloramos porque los que lloran nos quieren censurar no contamos) Esta vez le toca a la Paradoja de Popper y a la gente que en nombre de no tolerar a los intolerantes te dice que te calles la boca.